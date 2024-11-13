В Волгоградской области охранник отдал мошенникам почти 2 млн рублей

Неизвестный позвонил 47-летнему охраннику из Волгоградской области и под видом менеджера инвестиционной площадки предложил быстрый и гарантированный заработок. Не проверив подлинность финансовой биржи, мужчина согласился на предложение.
В результате потерпевший на протяжении 2 недель переводил злоумышленнику личные сбережения и оформлял кредиты в надежде получить прибыль. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 2 млн рублей.
Когда мужчина решил потребовать вернуть вложения, он не смог дозвониться до лжеброкеров. Их телефоны оказались недоступны.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.