В Подмосковье задержали замглавы администрации Бронниц за взятку

По версии следствия, в июле 2021 года администрация города и производственно-техническая компания заключили контракт на благоустройство парка у озера Бельского на 158 млн руб. по нацпроекту «Жилье и городская среда». «После подписания всех необходимых документов заместитель главы города потребовал от представителя коммерческой организации передать денежные средства в размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ», — рассказали в следственном управлении. При этом сумма взятки составила не менее 9 млн руб.