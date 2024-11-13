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В Подмосковье задержали замглавы администрации Бронниц за взятку

Следователи задержали в Московской области первого заместителя главы администрации городского округа Бронницы по подозрению в получении взятки в 9 млн руб., сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

Там не назвали имя задержанного, однако, как следует из информации на сайте города, эту должность занимает Михаил Батурин.

По версии следствия, в июле 2021 года администрация города и производственно-техническая компания заключили контракт на благоустройство парка у озера Бельского на 158 млн руб. по нацпроекту «Жилье и городская среда». «После подписания всех необходимых документов заместитель главы города потребовал от представителя коммерческой организации передать денежные средства в размере 5% от суммы контракта за отсутствие проблем при его выполнении и принятии выполненных работ», — рассказали в следственном управлении. При этом сумма взятки составила не менее 9 млн руб.

Как добавили в прокуратуре Московской области, в деле имеется и второй фигурант — заместитель главы администрации, местонахождение которого в настоящее время устанавливается.

Затем работы по документам формально провели, но они не соответствовали техническому заданию к контракту. В результате бюджету Бронницы причинен ущерб более чем на 7,4 млн руб., подсчитали эксперты.

Допросы и другие следственные действия продолжаются. Ожидается, что 14 ноября следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

СК
расследование