Житель Гродно купил новый iPhone 14 в 12 раз дороже его цены

Житель Гродно купил новый iPhone 14 Pro Max в 12 раз дороже его цены и не смог им пользоваться. Подробности рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.
Житель Гродно обратился в милицию Октябрьского района города с заявлением о мошенничестве: он купил новый iPhone 14 Pro Max за 2350 рублей и не может им пользоваться, потому что тот оказался не работающим.
Телефон был отправлен на судебную товароведческую экспертизу, которую в Госкомитете судебных экспертиз провели вместе с судебной экспертизой радиоэлектронных устройств и электробытовой техники. Они подтвердили технически неисправное состояние iPhone: его настройки были сброшены до заводских, а действующая активация была заблокирована.
«В данном состоянии мобильный телефон не может быть использован посторонними лицами по прямому функциональному назначению и не подлежит восстановлению», — сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.
Но хотя само устройство, по сути, превратилось в кирпич, в нем оставались детали, которые можно было использовать, например, для ремонта других аналогичных изделий. В ходе проведенных экспертиз была определена их цена. В итоге остаточная стоимость телефона, приобретенного жителем Гродно, составила 190 рублей 20 копеек, что почти в 12,3 раза дешевле потраченной им суммы.
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Дорогостоящее устройство, по сути, превратилось в кирпич. Фото: Госкомитет судебных экспертиз.