Житель Гродно купил новый iPhone 14 в 12 раз дороже его цены

Но хотя само устройство, по сути, превратилось в кирпич, в нем оставались детали, которые можно было использовать, например, для ремонта других аналогичных изделий. В ходе проведенных экспертиз была определена их цена. В итоге остаточная стоимость телефона, приобретенного жителем Гродно, составила 190 рублей 20 копеек, что почти в 12,3 раза дешевле потраченной им суммы.