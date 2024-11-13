Женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте

ДТП с наездом на пешехода произошло в областном центре 12 ноября. Примерно в 20.20 30-летняя брестчанка ехала за рулем иномарки по улице Пушкинской. Рядом с домом № 88 она наехала на человека, лежавшего на проезжей части. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами.