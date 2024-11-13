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Женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте

В Бресте женщина-водитель переехала пешехода, лежавшего на дороге.

Источник: УВД Брестского облисполкома

В Бресте водитель «Пежо» переехала пешехода, который лежал на дороге, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

ДТП с наездом на пешехода произошло в областном центре 12 ноября. Примерно в 20.20 30-летняя брестчанка ехала за рулем иномарки по улице Пушкинской. Рядом с домом № 88 она наехала на человека, лежавшего на проезжей части. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами.

— Пострадавший 51-летний брестчанин госпитализирован. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в УВД.