Женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте

В Бресте водитель «Пежо» переехала пешехода, который лежал на дороге, рассказал телеграм-канал «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
ДТП с наездом на пешехода произошло в областном центре 12 ноября. Примерно в 20.20 30-летняя брестчанка ехала за рулем иномарки по улице Пушкинской. Рядом с домом № 88 она наехала на человека, лежавшего на проезжей части. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами.
— Пострадавший 51-летний брестчанин госпитализирован. По данному факту проводится проверка, — прокомментировали в УВД.