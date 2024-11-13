В Гродно маленький ребенок проглотил зубочистку

Как рассказали в ведомстве, в 20 часов 12 ноября в милицию поступило сообщение от бригады скорой медпомощи о том, что ребенок 2023 года рождения проглотил зубочистку. Уточняется, что она находилась в открытом доступе для малыша.



В УВД отметили, что в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД.