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В Гродно маленький ребенок проглотил зубочистку

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно малыш проглотил зубочистку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Как рассказали в ведомстве, в 20 часов 12 ноября в милицию поступило сообщение от бригады скорой медпомощи о том, что ребенок 2023 года рождения проглотил зубочистку. Уточняется, что она находилась в открытом доступе для малыша.

В УВД отметили, что в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Октябрьского РУВД.

несчастный случай