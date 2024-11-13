Средняя зарплата в Башкирии к 2027 году вырастет до 84 тысяч рублей

Уровень зарплат в Башкирии к 2027 году достигнет почти 85 тысяч рублей. Это следует из прогноза социально-экономического развития республики на перспективу трех ближайших лет. Через три года также безработица должна упасть до 1,8%.
— Ежегодный темп роста зарплаты в 2025—2027 годы сложится в границах от 106,6% до 108,4%, к 2027 году ее размер увеличится до 84,9 тысяч рублей, — говорится в прогнозе.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Башкирии, к концу 2024 года средняя зарплата в регионе вырастет до 68,7 тысяч рублей, что на 20,7% больше, чем было в прошлом году.
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