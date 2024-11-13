Оглашен приговор жительнице Челябинска, убившей сына при самообороне

На скамье подсудимых оказалась 61-летняя горожанка.
Курчатовский райсудом установлено, что мать и сын проживали в одной квартире. Мужчина периодически не работал, злоупотреблял спиртными напитками, нередко бил мать и сестру.
В очередной раз между ними произошел конфликт: сын оскорблял мать, с силой хватал ее за руки, пытался душить и ударить по голове.
«Мать, осознавая, что явно превышает пределы необходимой обороны, умышленно с целью убийства нанесла сыну удар ножом в область живота», — прокомментировали в пресс-службе.
Потерпевший скончался в больнице. Органами предварительного следствия действия женщины были квалифицированы по статье «Убийство», часть 1 статьи 105 УК РФ.
Но суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев, установил ряд ограничений.
Приговор не вступил в законную силу.