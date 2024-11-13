Оглашен приговор жительнице Челябинска, убившей сына при самообороне

Но суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев, установил ряд ограничений.