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Оглашен приговор жительнице Челябинска, убившей сына при самообороне

Оглашен приговор жительнице Челябинска, убившей сына при самообороне, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На скамье подсудимых оказалась 61-летняя горожанка.

Курчатовский райсудом установлено, что мать и сын проживали в одной квартире. Мужчина периодически не работал, злоупотреблял спиртными напитками, нередко бил мать и сестру.

В очередной раз между ними произошел конфликт: сын оскорблял мать, с силой хватал ее за руки, пытался душить и ударить по голове.

«Мать, осознавая, что явно превышает пределы необходимой обороны, умышленно с целью убийства нанесла сыну удар ножом в область живота», — прокомментировали в пресс-службе.

Потерпевший скончался в больнице. Органами предварительного следствия действия женщины были квалифицированы по статье «Убийство», часть 1 статьи 105 УК РФ.

Но суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны), и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год шесть месяцев, установил ряд ограничений.

Приговор не вступил в законную силу.