Убийцей москвички, тело которой нашли на детской площадке, оказалась её 24-летняя дочь

Но девушка вышла на улицу и ударила её по голове.
По информации SHOT, 24-летняя Ангелина П. занималась бизнесом. Она открыла свой коворкинг в Москве. Девушка жила с материю в ипотечной квартире в ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. Сразу после убийства дочь скрылась с места и вчера весь день не появлялась дома, не пришла даже на опознание матери. Это и натолкнуло следователей на подозрения.
Сейчас девушка на допросе. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», девушке грозит до 15 лет колонии. Расследование ведёт столичный СК.
Ранее мы сообщали, что тело 47-летней Анжелы нашли накануне во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. У неё на голове обнаружили рубленые раны, а в последнее время женщина была в депрессии и пыталась заниматься бизнесом. Рядом с её телом нашли бутылку виски, а также ботинки — женщина была без обуви.