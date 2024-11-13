Убийцей москвички, тело которой нашли на детской площадке, оказалась её 24-летняя дочь

Ранее мы сообщали, что тело 47-летней Анжелы нашли накануне во дворе ЖК «Николин Парк» в Новой Москве. У неё на голове обнаружили рубленые раны, а в последнее время женщина была в депрессии и пыталась заниматься бизнесом. Рядом с её телом нашли бутылку виски, а также ботинки — женщина была без обуви.