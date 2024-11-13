Появились подробности о мужчине, угнавшем машину с ребенком на Сахалине.

Вскоре полицейские задержали уроженца Холмского района. Подозреваемый признался в совершении противоправных действий. Преступление произошло 10 ноября 2024 года. Находившийся за рулем автомобиля мужчина приехал к своему дому в Южно-Сахалинске. В салоне машины находились 24-летняя подруга водителя и ее 4-летний ребенок. Молодые люди оставили ребенка в автомобиле, а сами поднялись в квартиру отнести вещи. В это время подозреваемый проник в салон, сел за руль и уехал. Ребенка, по его словам, он не заметил.