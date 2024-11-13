В Ростове осудили жителя Чечни за призывы к терроризму

Согласно опубликованно йинформации, парень опубликовал на своей странице высказывания, которые побуждают к совершению враждебных действий, связанных с насилием по признаку отношения к религии. Он также выложил фотографии и видеокадры запрещенной террористической организации. Когда об этом узнали правоохранители, то молодого человека задержали. В отношении него завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма».