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Минчанка согласилась на ухаживания мужчины и пошла в милицию

Минчанин хотел проводить женщину до дома, но в итоге украл у нее телефон за 3000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция вычислила нарушителя, ограбившего женщину, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Так, в милицию обратилась минчанка, заявившая, что у нее украли мобильный телефон стоимостью свыше 3000 белорусских рублей. Женщина сказала, что кражу совершил ее новый знакомый. Мол, выходя ночью из гастронома она познакомилась с покупателем, тот предложил провести ее до дома, и она согласилась.

По дороге к дому женщины новый знакомый попросил у нее мобильный телефон, чтобы сделать звонок. Однако разговаривая по телефону, мужчина стал отходить от потерпевшей, а потом и вовсе скрылся.

Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 37-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления безработный минчанин.

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