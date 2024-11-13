Минчанка согласилась на ухаживания мужчины и пошла в милицию

Так, в милицию обратилась минчанка, заявившая, что у нее украли мобильный телефон стоимостью свыше 3000 белорусских рублей. Женщина сказала, что кражу совершил ее новый знакомый. Мол, выходя ночью из гастронома она познакомилась с покупателем, тот предложил провести ее до дома, и она согласилась.