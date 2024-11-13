В массовом ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадали два человека

В ликвидации последствий ДТП приняли участие спасатели ПСС Кунгурского округа. Вместе с подразделениями МЧС сотрудники ГОР 7 провели стабилизацию автомобилей и обеспечили пожарную безопасность на месте аварии, а также приняли участие в ликвидации последствий ДТП на трассе.