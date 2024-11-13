В массовом ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург пострадали два человека

В Пермском крае вечером 12 ноября на 54 км трассы Пермь-Екатеринбург столкнулись сразу три автомобиля. Подробности массового ДТП «Комсомолке» рассказали в краевой Госавтоинспекции. В аварии пострадали два человека.
В ликвидации последствий ДТП приняли участие спасатели ПСС Кунгурского округа. Вместе с подразделениями МЧС сотрудники ГОР 7 провели стабилизацию автомобилей и обеспечили пожарную безопасность на месте аварии, а также приняли участие в ликвидации последствий ДТП на трассе.
По информации ПСС КМО, в результате ДТП пострадали женщина 1988 года рождения и мужчина 1976 года рождения.
Через два часа после аварии движение на 54 км федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь подъезд к пос. Ачит» полностью восстановили.