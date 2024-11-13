Доверчивая учительница из Воронежа перевела мошенникам почти 4 млн рублей

В Воронеже 67-летняя преподаватель одного из общеобразовательных учреждений стала жертвой мошенников после того, как получила в мессенджере сообщение якобы от своего руководителя. Причем текст сообщения и подпись контакта однозначно убедили учительницу, что она общается именно с директором. В результате женщина лишилась в общей сложности 3 млн 860 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД в среду, 13 ноября.
«Директор» заявила, что учебное заведение посещал чиновник, который интересовался «распространением экстремизма», у него возникли вопросы к учительнице. Затем женщине позвонил человек, представившийся следователем. Он убедил пожилого преподавателя в том, что из-за утечки персональных данных сотрудников от ее имени происходит финансирование недружественного государства. Злоумышленники потребовали от женщины неразглашения информации, а также неукоснительного исполнения их требований.
Затем с жертвой связался самозваный представитель Росфинмониторинга, который заверил ее в том, что мошенники подали от ее имени более 15 заявок на получение кредитов и одна из них якобы уже одобрена. После этого женщине выдали инструкции: ей было необходимо снять имеющиеся на счете деньги и положить их в «безопасную» ячейку. Оставаясь на связи с мошенниками, жительница Воронежа отправилась в банк и сняла со счета деньги от продажи квартиры, а затем перевела их на реквизиты «безопасного» счета, которые ей назвали аферисты.
— Далее заботливые кураторы вызвали заявительнице такси, чтобы она благополучно добралась до дома, и предупредили, что деньги ей вернутся после процесса обработки, — сообщили в полиции.
На следующий день злоумышленники снова позвонили жертве и сообщили, что неизвестные оформили на нее кредит, который «нужно перебить кредитной заявкой на аналогичную сумму». Банк отказал пенсионерке в кредитовании.
— После этого телефонные кураторы посоветовали занять деньги у родственников или знакомых и «сняли запрет разглашения конфиденциальной информации». Введенная в заблуждение женщина рассказала обо всем супругу и осознала, что стала жертвой обмана, — обрисовали дальнейшее развитие событий в ГУ МВД по Воронежской области.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, как 28-летний житель столицы Черноземья, активно искавший работу, перевел мошенникам более 1,2 млн рублей. Мужчину убедили в возможности быстрого заработка на электронной платформе.