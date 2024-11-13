Доверчивая учительница из Воронежа перевела мошенникам почти 4 млн рублей

Затем с жертвой связался самозваный представитель Росфинмониторинга, который заверил ее в том, что мошенники подали от ее имени более 15 заявок на получение кредитов и одна из них якобы уже одобрена. После этого женщине выдали инструкции: ей было необходимо снять имеющиеся на счете деньги и положить их в «безопасную» ячейку. Оставаясь на связи с мошенниками, жительница Воронежа отправилась в банк и сняла со счета деньги от продажи квартиры, а затем перевела их на реквизиты «безопасного» счета, которые ей назвали аферисты.