В Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса

В Учалинском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.
В селе Кунакбаево случилось ДТП участием школьного автобуса на пересечении улицы Шоссейная с Торговым переулком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.
Предположительно, двигаясь по второстепенной дороге, водитель школьного автобуса ПАЗ, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» и столкнулся с ним.
В салоне автобуса находились десять детей и сопровождающий, в результате ДТП никто не пострадал.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Подробности ДТП уточняются.