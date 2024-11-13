Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса

Пострадавших в ДТП нет.

Источник: Госавтоинспекция Башкортостана

В Учалинском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса.

В селе Кунакбаево случилось ДТП участием школьного автобуса на пересечении улицы Шоссейная с Торговым переулком, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.

Предположительно, двигаясь по второстепенной дороге, водитель школьного автобуса ПАЗ, не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта» и столкнулся с ним.

В салоне автобуса находились десять детей и сопровождающий, в результате ДТП никто не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. Подробности ДТП уточняются.