В Башкирии за рулем ВАЗ разбился насмерть 28-летний парень

По информации ведомства, на 15 км трассы Октябрьский — Туймазы водитель ВАЗ-2112 выехал на встречку и по касательной задел «Форд Фокус», после этого отечественная легковушка вылетела в кювет. От тяжелых травм водитель ВАЗа погиб на руках медиков в больнице.