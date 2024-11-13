В Башкирии за рулем ВАЗ разбился насмерть 28-летний парень

В Туймазинском районе Башкирии произошла смертельная авария, унесшая жизнь 28-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ республики.
По информации ведомства, на 15 км трассы Октябрьский — Туймазы водитель ВАЗ-2112 выехал на встречку и по касательной задел «Форд Фокус», после этого отечественная легковушка вылетела в кювет. От тяжелых травм водитель ВАЗа погиб на руках медиков в больнице.
По факту случившегося начато разбирательство.
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