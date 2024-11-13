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Как выглядит вблизи взорванный автомобиль военного в Севастополе

Следственный комитет опубликовал кадры с места взрыва автомобиля военного в Севастополе.

На видео видно, что автомобиль разворотило взрывом целиком — вырваны дверь со стороны водителя и пассажирская — сзади. Также на месте следователи собрали множество осколков взрывного устройства.

Машина взорвалась, когда она ехала в потоке с остальными машинами. Автомобиль взорвался из-за прикрепленного к днищу самодельного взрывного устройства. Внутри машины находился военнослужащий, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он не уточнял имя и звание погибшего мужчины.

Убийство могло быть заказным, допустили в СК. За совершение взрыва ответственна СБУ, сообщили Би-би-си и УНИАН со ссылкой на источники.

СК
расследование