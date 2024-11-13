Как выглядит вблизи взорванный автомобиль военного в Севастополе

Машина взорвалась, когда она ехала в потоке с остальными машинами. Автомобиль взорвался из-за прикрепленного к днищу самодельного взрывного устройства. Внутри машины находился военнослужащий, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он не уточнял имя и звание погибшего мужчины.