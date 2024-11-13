В Уфе 8 членов преступной группы обвиняются в похищении людей.

«В самом центре реабилитантам запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми, покидать территорию места содержания по собственной воле. В помещениях центра были установлены металлические решетки, территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях и окнах отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом. Для подавления воли к сопротивлению и нарушению правил поведения в центре к постояльцам применялись методы психологического воздействия, в том числе в виде угроз помещения в психиатрическую больницу, оскорблений и унижений, а также использования коллективной ответственности за нарушение дисциплины. Кроме того, один из фигурантов публично распространил аудиосообщения супруги реабилитанта, когда воспроизвел их на общем собрании. Противоправную деятельность центра пресекли сотрудники правоохранительных органов в июне 2023 года. Потерпевших освободили», — проинформировали в ведомствах.