В Уфе 8 членов преступной группы обвиняются в похищении людей.

Обвиняемые в похищении людей и лишении их свободы под видом оказания реабилитации предстанут перед Орджоникидзевским районным судом Уфы. Восемь участников преступной группы в возрасте от 28 до 48 лет обвиняются в преступлениях по статьям «похищение человека», «незаконное лишение свободы», «незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия».
Как сообщили в пресс-службах прокуратуры РБ и СУ СКР по РБ, в 2019 году женщина организовала в арендованном нежилом здании в Уфе центр ООО «Социальные услуги» для оказания услуг по реабилитации больных с алкогольной или наркотической зависимостью. Для этого она привлекла еще девятерых человек. С мая 2019 года по июнь 2023 года они обманом доставили туда шестерых граждан, лишив их свободы, а еще четверых удерживали принудительно. Введя в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения, обвиняемые получали от них деньги. При этом должная профессиональная помощь гражданам не оказывалась, а сотрудники организации не имели необходимого медобразования и специальных познаний.
«В самом центре реабилитантам запрещалось поддерживать общение с родственниками и знакомыми, покидать территорию места содержания по собственной воле. В помещениях центра были установлены металлические решетки, территория двора огорожена высоким забором, калитка забора и входные двери дома запирались на замки, в комнатах реабилитантов на дверях и окнах отсутствовали ручки, средства связи также были под запретом. Для подавления воли к сопротивлению и нарушению правил поведения в центре к постояльцам применялись методы психологического воздействия, в том числе в виде угроз помещения в психиатрическую больницу, оскорблений и унижений, а также использования коллективной ответственности за нарушение дисциплины. Кроме того, один из фигурантов публично распространил аудиосообщения супруги реабилитанта, когда воспроизвел их на общем собрании. Противоправную деятельность центра пресекли сотрудники правоохранительных органов в июне 2023 года. Потерпевших освободили», — проинформировали в ведомствах.
Материалы дела в отношении еще двоих соучастников выделены в отдельное производство.