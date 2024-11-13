Вскрылись подробности об обвиняемой в убийстве свекрови и нападении на ребенка новосибирке

Сегодня суд принял решение о помещении под стражу 42-летней жительницы Новосибирска Натальи Р., которой инкриминируют совершение убийства бывшей свекрови и покушения на жизнь собственного 11-летнего ребенка. Преступление произошло 11 ноября 2024 года в доме на улице Народной.
Обвиняемая пришла в гости к своей бывшей свекрови. В квартире находился и несовершеннолетний сын Натальи. Между женщинами начался конфликт. Бывшая невестка ударила 85-летнюю пенсионерку ножом в шею. Из-за полученного ранения пенсионерка скончалась.
Расправившись с бывшей свекровью, женщина напала на своего ребенка. Она успела нанести ему удар ножом в область ключицы, но мальчик сумел убежать с места происшествия. Ребенок прибежал к своему отцу, проживающему поблизости.
Отец пострадавшего мальчика вызвал скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Вскоре Наталью задержали оперативники. В настоящее время ей предъявили обвинение по статьям УК РФ «Убийство» и «Покушение на убийство».
Известно, что у обвиняемой двое детей. Один ребенок уже совершеннолетний, а пострадал от ее действий младший сын. В настоящее время обвиняемая находится под стражей, проводятся все необходимые следственные действия.