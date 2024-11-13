В Екатеринбурге задержали серийного мошенника, который был в федеральном розыске

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, еще в конце 2022 года он был осужден за угрозу убийством к восьми месяцам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Все в том же 2022-м мужчина, используя поддельный паспорт, получил кредиты в банках Екатеринбурга на сумму в несколько миллионов рублей. При этом возвращать деньги он не собирался.