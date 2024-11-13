В Омске вынесли приговор пенсионерке, которая заразила вирусом 22 ребёнка

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 64-летней местной жительницы. Она признана виновной по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».
Установлено, что женщина, являясь носителем вируса «РНК Norovirus 2-го генотипа», нарушила санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации общественного питания. Омичка приготовила блюда для несовершеннолетних посетителей гостиницы — участников соревнования по пляжному гандболу, которые приехали в Омск из Кемеровской области.
В период с 23 по 24 июля заразились кишечной инфекцией 22 ребёнка, у некоторых из них установлен лёгкий вред здоровью.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. Суд назначил ей наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.