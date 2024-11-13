В Омске вынесли приговор пенсионерке, которая заразила вирусом 22 ребёнка

Установлено, что женщина, являясь носителем вируса «РНК Norovirus 2-го генотипа», нарушила санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации общественного питания. Омичка приготовила блюда для несовершеннолетних посетителей гостиницы — участников соревнования по пляжному гандболу, которые приехали в Омск из Кемеровской области.