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В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на «Приору» на Танковой в Казани

В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на улице Танковой в Казани.

Источник: ИА Татар-информ

Оказалось, что «Мазда» въехала в столб ЛЭП, который из-за этого упал на «Приору». Как сообщили в ГАИ Казани, обошлось без пострадавших. Одна полоса свободна для движения, экстренные службы выехали на место происшествия. Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения из-за работ по устранению последствий аварии. Автомобили могут объехать место ЧП через улицы Даурская и Аметьевская Магистраль.

Как сообщает МетроЭлектроТранс, троллейбусы маршрутов № 8, 9, 12 временно перенаправлены на маршруты № 3, 5, 6.