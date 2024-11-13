В Госавтоинспекции объяснили причину падения столба ЛЭП на «Приору» на Танковой в Казани

Оказалось, что «Мазда» въехала в столб ЛЭП, который из-за этого упал на «Приору». Как сообщили в ГАИ Казани, обошлось без пострадавших. Одна полоса свободна для движения, экстренные службы выехали на место происшествия. Госавтоинспекция ввела временные ограничения движения из-за работ по устранению последствий аварии. Автомобили могут объехать место ЧП через улицы Даурская и Аметьевская Магистраль.