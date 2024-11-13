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Из школы № 116 Челябинска эвакуировали 830 детей и педагогов из-за возгорания вещей

Из школы № 116 в микрорайоне Чурилово (Тракторозаводский район, Челябинск) эвакуировали 830 детей и педагогов из-за возгорания вещей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В экстренные службы поступило сообщение о сработке системы оповещения о пожаре в образовательном учреждении.

«По прибытии установлено, что на первом этаже в раздевалке горели вещи на площади 2 квадратных метра. Отмечаются грамотные действия персонала. Еще до прибытия подразделений МЧС России представители школы ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.

Пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 830 человек, в том числе 800 учащихся.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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