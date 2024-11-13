Из школы № 116 Челябинска эвакуировали 830 детей и педагогов из-за возгорания вещей

«По прибытии установлено, что на первом этаже в раздевалке горели вещи на площади 2 квадратных метра. Отмечаются грамотные действия персонала. Еще до прибытия подразделений МЧС России представители школы ликвидировали возгорание при помощи порошкового огнетушителя», — прокомментировали в пресс-центре регионального Главка МЧС.