В аудиториях вуза Уфы нашли клопов

В Уфе прокуратура начала проверку по факту жалоб студентов одного из столичных вузов на нашествие клопов в аудиториях. По словам учащихся, насекомые атакуют их во время занятий и, цепляясь за одежду, возвращаются с ними домой. Свое недовольство студенты озвучили на странице главы республики.