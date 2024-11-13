В аудиториях вуза Уфы нашли клопов

В Уфе прокуратура начала проверку по факту жалоб студентов одного из столичных вузов на нашествие клопов в аудиториях. По словам учащихся, насекомые атакуют их во время занятий и, цепляясь за одежду, возвращаются с ними домой. Свое недовольство студенты озвучили на странице главы республики.
— Ведомство проверит соблюдение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе в жилых корпусах, в которых проживают студенты, — заявили в надзорном органе.
При наличии оснований прокуратура намерена принять меры.
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