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Грузовая ГАЗель провалилась в фонтан в Алматы

В Алматы на видео сняли инцидент с ГАЗелью, которая заехала на территорию уже закрытого фонтана и провалилась передней частью. Данное видео прокомментировали в ДП мегаполиса, передает NUR.KZ.

Источник: tiktok.com/@erzhan.sabitov

Видео с провалившейся, как оказалось, в закрытый фонтан газелью появилось в одном из TikTok-аккаунтов. На кадрах, предположительно, грузовая ГАЗель передней частью ушла в фонтан.

«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. По предварительной версии, “ГАЗ” заехал на фонтанную площадку. Объективные обстоятельства и виновные будут установлены, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.