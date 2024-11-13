Грузовая ГАЗель провалилась в фонтан в Алматы

Видео с провалившейся, как оказалось, в закрытый фонтан газелью появилось в одном из TikTok-аккаунтов. На кадрах, предположительно, грузовая ГАЗель передней частью ушла в фонтан.
«По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района проводится проверка. По предварительной версии, “ГАЗ” заехал на фонтанную площадку. Объективные обстоятельства и виновные будут установлены, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы.