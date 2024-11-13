Под Ростовом мужчину отправили в СИЗО за убийство знакомого

По версии следователей, 8 ноября этого года мужчина находился в гостях у друга. Мужчины решили выпить спиртного за встречу. В какой-то момент между ними завязался конфликт, который перерос в серьезную ссору. Мужчина не выдержал и набросился на знакомого с кулаками. Он наносил множественные удары по голове. От полученных травм тот скончался на месте происшествия. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Позже правоохранители задержали мужчину. В отношении него возбудили дело по статье «Убийство».