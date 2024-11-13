Волгоградцам грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейских

— Вечером 3 сентября 2024 года в Красноармейском районе Волгограда на стационарном посту ДПС сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, пассажиры которого имели признаки алкогольного опьянения. Будучи недовольными законными действиями стражей порядка, мужчины начали вести себя агрессивно, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.
Впоследствии у сотрудников МВД были зафиксированы побои.
Отметим, насилие в отношении правоохранителей может обернуться волгоградцам реальным сроком. Санкция ч.1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо штраф до 200 тыс. рублей.