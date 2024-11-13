Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам грозит до 5 лет тюрьмы за избиение полицейских

В Волгограде готовится к передачи в суд уголовное дело об избиении офицеров ДПС. Как сообщает ИА «Высота 102», в совершении преступления обвиняются двое местных жителей, которые были остановлены с подозрением на алкогольное опьянение.

— Вечером 3 сентября 2024 года в Красноармейском районе Волгограда на стационарном посту ДПС сотрудниками полиции был остановлен автомобиль, пассажиры которого имели признаки алкогольного опьянения. Будучи недовольными законными действиями стражей порядка, мужчины начали вести себя агрессивно, — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Впоследствии у сотрудников МВД были зафиксированы побои.

Отметим, насилие в отношении правоохранителей может обернуться волгоградцам реальным сроком. Санкция ч.1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет либо штраф до 200 тыс. рублей.