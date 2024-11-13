Легковушка столкнулась с трамваем в Минске: есть пострадавший

По предварительной информации, сегодня утром 45-летняя водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по улице Ульяновской, вблизи дома № 30/7 по улице Ленина начала выполнение разворота на запрещающий красный сигнал дополнительной секции светофора, в результате чего совершила столкновение с двигавшимся попутно трамваем. 32-летняя пассажирка автомобиля Mercedes доставлена в учреждение здравоохранения для обследования.



«Уважаемые автомобилисты! Движение осуществляется при включении разрешающего сигнала светофора только по направлениям, указанным стрелками. Выключенный сигнал дополнительной секции означает запрещение движения в направлении, регулируемом этой секцией», — отметили в ГАИ.