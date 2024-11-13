Мать ударила сына ножом во время застолья в хуторе Волгоградской области

Установлено, что семья 65-летней жительницы хутора Киквидзенского района во дворе дома устроила пирушку с распитием спиртных напитков.
В разгар веселья между матерью и 44-летним сыном произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина стал настаивать на том, чтобы пожилая мать отправилась в дом отдыхать. Рассердившись, подозреваемая схватила кухонный нож со стола и ударила сына в грудь, а потом спокойно продолжила употреблять алкогольные напитки.
Зайдя в дом, ее сын почувствовал себя плохо, он сам позвонил в экстренные оперативные службы.
Позже злоумышленница созналась в содеянном, а потерпевший был госпитализирован.
Следователями Отделения МВД РФ по Киквидзенскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Киквидзенский районный суд, злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.