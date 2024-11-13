Мать ударила сына ножом во время застолья в хуторе Волгоградской области

В разгар веселья между матерью и 44-летним сыном произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина стал настаивать на том, чтобы пожилая мать отправилась в дом отдыхать. Рассердившись, подозреваемая схватила кухонный нож со стола и ударила сына в грудь, а потом спокойно продолжила употреблять алкогольные напитки.