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Мать ударила сына ножом во время застолья в хуторе Волгоградской области

Следователи Отделения МВД РФ по Киквидзенскому району закончили расследование уголовного дела, фигуранткой которого является пожилая женщина, обвиняемая в причинении тяжких телесных повреждений сыну.

Установлено, что семья 65-летней жительницы хутора Киквидзенского района во дворе дома устроила пирушку с распитием спиртных напитков.

В разгар веселья между матерью и 44-летним сыном произошел конфликт на бытовой почве. Мужчина стал настаивать на том, чтобы пожилая мать отправилась в дом отдыхать. Рассердившись, подозреваемая схватила кухонный нож со стола и ударила сына в грудь, а потом спокойно продолжила употреблять алкогольные напитки.

Зайдя в дом, ее сын почувствовал себя плохо, он сам позвонил в экстренные оперативные службы.
Позже злоумышленница созналась в содеянном, а потерпевший был госпитализирован.

Следователями Отделения МВД РФ по Киквидзенскому району в отношении женщины возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 111 УК РФ.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Киквидзенский районный суд, злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы.