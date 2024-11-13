Водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем

В Добрушском районе водитель микроавтобуса столкнулся с гужевой повозкой, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Авария произошла 12 ноября уже в темное время суток в 17.46 на автомагистрали Р-124. Так, 46-летний водитель «Мерседес Спринтер» ехал со стороны городского поселка Тереховка в сторону агрогородка Борщевка и врезался в попутную телегу, в которую была запряжена лошадь.
ДТП произошло с гужевой повозкой, необозначенной световозвращающими элементами. Фото: УВД Гомельского облисполкома.
Водитель не увидел на трассе телегу из-за того, что она не была обозначена световозвращающими элементами. Гужевой повозкой управлял 25-летний мужчина, он госпитализирован.
Еще женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.
Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние: «Настоятельно рекомендуем уже сменить шины».