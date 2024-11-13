Водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем

Авария произошла 12 ноября уже в темное время суток в 17.46 на автомагистрали Р-124. Так, 46-летний водитель «Мерседес Спринтер» ехал со стороны городского поселка Тереховка в сторону агрогородка Борщевка и врезался в попутную телегу, в которую была запряжена лошадь.