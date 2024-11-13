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Водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем

Микроавтобус врезался в повозку с лошадью без фликеров на трассе под Добрушем.

Источник: Комсомольская правда

В Добрушском районе водитель микроавтобуса столкнулся с гужевой повозкой, рассказал телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 12 ноября уже в темное время суток в 17.46 на автомагистрали Р-124. Так, 46-летний водитель «Мерседес Спринтер» ехал со стороны городского поселка Тереховка в сторону агрогородка Борщевка и врезался в попутную телегу, в которую была запряжена лошадь.

ДТП произошло с гужевой повозкой, необозначенной световозвращающими элементами. Фото: УВД Гомельского облисполкома.

Водитель не увидел на трассе телегу из-за того, что она не была обозначена световозвращающими элементами. Гужевой повозкой управлял 25-летний мужчина, он госпитализирован.

Еще женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.

Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние: «Настоятельно рекомендуем уже сменить шины».