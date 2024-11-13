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Мужчина пойдет под суд за повреждение нескольких машин ногами в Ивацевичах

Житель Ивацевичей побил чужие машины ногами без причин и пойдет под суд.

Источник: Комсомольская правда

В Ивацевичах мужчина повредил чужие машины ногами без причины, рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Так, в милицию обратились 26- и 29-летний владельцы двух иномарок. Мужчины сказали, что ночью неизвестные повредили их «Ауди 80» и «Фольскваген Пассат».

Вскоре выяснилось, что ущерб причинил один и тот же хулиган — 27-летний горожанин. Мужчина сказал, что вечером он был пьяным и шел из дома в увеселительное заведение. Чтобы сократить путь, фигурант пошел через дворы, в одном он ногой ударил левую переднюю дверь «Ауди», а в другом ударил уже заднюю левую дверь «Пассата».

— Причину своего поступка фигурант объяснить не смог, он сослался на алкогольное опьянение, — прокомментировали в УВД.

Задержанному инкриминируют хулиганство (ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси).

Также водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем.

Еще женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.

Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние: «Настоятельно рекомендуем уже сменить шины».