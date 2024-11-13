Мужчина пойдет под суд за повреждение нескольких машин ногами в Ивацевичах

Вскоре выяснилось, что ущерб причинил один и тот же хулиган — 27-летний горожанин. Мужчина сказал, что вечером он был пьяным и шел из дома в увеселительное заведение. Чтобы сократить путь, фигурант пошел через дворы, в одном он ногой ударил левую переднюю дверь «Ауди», а в другом ударил уже заднюю левую дверь «Пассата».