Под Омском столкнулись два большегруза

Лобовое столкновение двух фур парализовало движение на трассе Тюмень — Омск в районе 587 километра. ДТП произошло сегодня днем в Любинском районе.
Как рассказали в Омской полиции, водитель одного из грузовых автомобилей выехал на встречную полосу и врезался в другой большегруз. При этом водитель второго транспортного средства получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.
Причины и обстоятельства лобового столкновения устанавливаются. Не исключено, что причиной аварии мог стать гололед.