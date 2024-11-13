Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Омском столкнулись два большегруза

На трассе Тюмень — Омск лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Лобовое столкновение двух фур парализовало движение на трассе Тюмень — Омск в районе 587 километра. ДТП произошло сегодня днем в Любинском районе.

Как рассказали в Омской полиции, водитель одного из грузовых автомобилей выехал на встречную полосу и врезался в другой большегруз. При этом водитель второго транспортного средства получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.

Причины и обстоятельства лобового столкновения устанавливаются. Не исключено, что причиной аварии мог стать гололед.