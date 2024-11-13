Экс-главе Адмиралтейского района Оверчуку предъявлено обвинение в получении взятки

Оверчука обвиняют по статье, связанной с получением взятки в особо крупном размере. В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.
Несколькими часами ранее пресс-служба ведомства сообщила, что бывшему главе администрации вменяется взятка в размере восьми миллионов рублей. По версии следствия, Оверчук получил от предпринимателя деньги в период с октября 2022-го по март 2024 года. За это, как следует из материалов дела, глава администрации должен был поспособствовать заключению контрактов и ускорить выплаты по ним руководству организаций, занимающихся благоустройством. Посредником в передаче взятки, как считает следствие, выступил заместитель Оверчука Игорь Комаров. Последний в июле текущего года был арестован.
«Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления», — уточнили в пресс-службе ведомства.
12 ноября Сергей Оверчук подал заявление об увольнении по собственному желанию. Задержали мужчину в тот же день — вечером после обысков.