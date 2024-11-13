Кота, которому искали новую семью, украли из зоомагазина в Москве

По информации телеканала, кот находился в одном из зоомагазинов столицы на передержке — ему искали новую семью. Две девочки зашли в складское помещение, откуда открывался вольер с животным, и похитили питомца.
Сотрудники зоомагазина вызвали на место полицейских. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Если вы узнаете их на видео или это были вы, пожалуйста, напишите куратору она места себе не находит и плачет!» — призвали в Telegram-канале «Кусочек счастья для бездомной кошки».
В Telegram-канале также уточнили, что магазин, откуда пропал кот, находится в доме № 2Б на Фестивальной улице.