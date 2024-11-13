Студентам Башкирии с детьми предложили платить пособия

В Башкирии предложили платить пособия студенческим семьям с детьми. Такую инициативу озвучил ректор Башкирского государственного педагогического университета (БГПУ) им. М. Акмуллы Салават Сагитов.
По его словам, в университете выделяют отдельную комнату в общежитии, а также стараются поддерживать деньгами студентов с детьми, однако этого недостаточно, считает Сагитов.
«Но на самом деле мы понимаем, что такое эти пять тысяч, это не много при рождении ребенка, это коляску купить. А тут хотелось бы целевую, направленную», — сказал Сагитов.
Инициативу ректора намерены рассмотреть в Минтруда.
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