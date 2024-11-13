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СК Забайкальского края проверит информацию о нападении собаки на женщин

СМИ пишут, что животное напало на стоянке в Борзии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Забайкальском крае следователи проверят информацию, появившуюся в СМИ о нападении собаки на двух женщин. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР края, все происходило на автостоянке в городе Борзе.

— Следователи приступили к проведению проверочных мероприятий. Будут установлены и опрошены пострадавшие женщины, а также руководство автомобильной стоянки, — поделились правоохранители.

Также будут запрошены сведения о тяжести и виде травм, которые получили сибирячки во время нападения животного. После проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске водитель лишился почти 900 тысяч рублей пытаясь заработать на инвестициях в доллары США и нефть. Также мошенники обманули еще двух жительниц северной столицы Иркутской области.