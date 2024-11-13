Российская пенсионерка поверила аферистам и лишилась 14 миллионов рублей

За объект в Зеленоградске ей удалось выручить 6,5 миллиона рублей, которые она незамедлительно отправила на указанные мошенниками реквизиты. Вдобавок на счета махинаторов отправились еще 8 миллионов рублей, оставшиеся у пенсионерки после продажи еще одной своей квартиры в Южно-Сахалинске. Эти средства собственница хотела вложить в покупку жилья в Калининграде.