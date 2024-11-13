Василию Ливанову диагностировали анемию

Как нам стало известно, 89-летний «Шерлок» самостоятельно передвигаться не может, к нему приставлена патронажная служба. У Василия Борисовича также парализована правая сторона лица. Врачи уже ранее отмечали предпосылки к анемии: в 2021 году у него было снижение уровня железа.
По нашей информации, поводом для госпитализации стал внеплановый осмотр патронажной службы. К артисту, за которым ухаживает супруга, пришёл сотрудник патронажной службы. После осмотра он принял решение вызвать скорую помощь из-за подозрительной бледности артиста. Кроме того, Василий Борисович пожаловался на сильные боли в ноге.
Ранее мы писали, что Василий Ливанов обратился к медикам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из них отнялась, поэтому народный артист теперь может передвигаться по квартире только с помощью ходунков. Также есть проблемы с речью. 89-летний Василий Борисович с трудом произносит слова.