Василию Ливанову диагностировали анемию

Ранее мы писали, что Василий Ливанов обратился к медикам с жалобами на сильные боли в ногах. Одна из них отнялась, поэтому народный артист теперь может передвигаться по квартире только с помощью ходунков. Также есть проблемы с речью. 89-летний Василий Борисович с трудом произносит слова.