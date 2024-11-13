Израильская армия нанесла авиаудары по штабам «Хезболлы» в Бейруте

«Некоторое время назад ВВС Израиля нанесли серию ударов в районе Бейрута, уничтожив девять складов оружия и штабов “Хезболлах”, которые террористическая группировка намеренно разместила в живых районах», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением ударов были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.