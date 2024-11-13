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На предприятии в Башкирии 29-летний машинист травмировал спину

В Башкирии 29-летний работник получил серьезную травму на руднике.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии произошел тяжелый несчастный случай на производстве. Как сообщает республиканская Гострудинспекция, во время работ травмировался 29-летний сотрудник компании «Башкирская медь».

По имеющейся информации, молодой человек обслуживал самоходную буровую установку и сорвался вниз. Машинист упал на почву горной выработки и повредил спину.

В пресс-службе Юбилейного подземного рудника сообщили, что пострадавшему работнику была оказана медицинская доврачебная помощь, а позже молодого человека доставили в больницу для осмотра.

Сотрудники Гострудинспекции начали расследование и намерены установить обстоятельства и причины случившегося.

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