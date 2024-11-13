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Женщина на Mercedes врезалась в трамвай при развороте в Минске и попала на видео

В Минске женщина на Mercedes стала разворачиваться и врезалась в трамвай.

Источник: Комсомольская правда

В Минске 45-летняя женщина на «Мерседесе» совершила ДТП с трамваем, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла утром 13 ноября на улице Ульяновской. Минчанка за рулем «Мерседеса» хотела выполнить разворот на запрещающий красный сигнал дополнительной секции светофора и въехала в попутно двигавшийся трамвай.

Для обследования в больницу доставили ее 32-летнюю пассажирку. По факту ДТП проводится проверка.

Также водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем.

Еще женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.

Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние из-за плохой погоды.