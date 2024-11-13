Женщина на Mercedes врезалась в трамвай при развороте в Минске и попала на видео

В Минске 45-летняя женщина на «Мерседесе» совершила ДТП с трамваем, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла утром 13 ноября на улице Ульяновской. Минчанка за рулем «Мерседеса» хотела выполнить разворот на запрещающий красный сигнал дополнительной секции светофора и въехала в попутно двигавшийся трамвай.
Для обследования в больницу доставили ее 32-летнюю пассажирку. По факту ДТП проводится проверка.
Также водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем.
Еще женщина-водитель переехала лежавшего на дороге пешехода в Бресте.
Тем временем МВД Беларуси сказало белорусам сменить шины на зимние из-за плохой погоды.