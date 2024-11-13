«Сказали, что стреляли». Наташа Королёва дала показания по делу Талькова

Певица в 1991 году выступала на концерте в «Юбилейном», где застрелили артиста. В ту злополучную минуту она пела дуэтом с Игорем Николаевым, а гримёрки Королёвой и Талькова находились недалеко друг от друга. Со сцены она не слышала выстрела и узнала о смерти коллеги из новостей на следующий день.
Как передает руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, Наташу Королёву подробно расспросили о тех днях, когда артисты находились все вместе, чем они занимались, и наблюдались ли какие-то конфликты.
Ничего не видела.
В момент закулисной ссоры между представителями Игоря Талькова и Азизы Королёва начала выступление. Она успела спеть сольную песню и начать вторую дуэтом с бывшим мужем Игорем Николаевым. Но их номер прервал ведущий Сергей Кальварский: он искал в зале врачей и сказал, что стреляли в Талькова.
«Тогда никто не понимал, что произошло. Сказали, что стреляли, ранили и скорая увезла», — говорит певица.
После 20-минутного замешательства артистов провели в гримёрку. По пути Наташа Королёва (настоящая фамилия певицы Порывай) ничего особенного в коридоре не увидела, не было ни ажиотажа, ни пятен крови, ни запаха пороха. Когда суд напомнил ей, что в прежних показаниях она говорила о крови на полу, артистка призналась: из-за шока и эмоций могла и перепутать.
«В то время гримерные и коридоры были не очень чистыми, если уж честно. Не факт, что это была кровь».
Что же случилось за кулисами на самом деле певица с коллегами особо не обсуждала. В творческой среде было ясно только то, что скандал разгорелся из-за очередности выступлений. Что касается ее взаимоотношений с Тальковым, то их и не было. Знакома с убитым певица была весьма поверхностно. В день концерта видела его за завтраком и то лишь потому, что все участники жили на одном теплоходе. Валерия Шляфмана, который занимал должность концертного директора певца, она не знала вовсе. Именно Шляфман обвиняется в причастности к убийству музыканта. Также не смогла охарактеризовать Азизу: Наташа Королёва даже не знала, что она принимает участие в концерте.
«А вы знаете, вообще, кто я?».
13 ноября, кроме Наталии Владимировны, в суде ждали Игоря Николаева, а также Александра Толмацкого. В год убийства он был директором группы «Эскадрон» Олега Газманова, также известен как отец рэпера Децла. Однако приехала в Петербург лишь Наталья Порывай.
«Игорь Николаев повестку получил, с судом связался тут же, — сообщает пресс-секретарь Объединённой службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева — На сегодняшнее судебное заседание должен был явиться Михаил Муромов и Александр Толмацкий. Данные граждане уведомлены надлежащим образом, но они не посчитали нужным исполнить свой гражданский долг. Гражданин Толмацкий начал с козырей: “А вы знаете, вообще, кто я?”. Так Толмацкий ответил судье… Женщина, ответившая по телефону Муромова, потребовала повестку прислать почтой, но пояснила при этом, что на почту никто не пойдёт… Ждём ещё Лолиту Марковну».
Отец Децла Александр Толмацкий в телефонном разговоре с MASH заявил, что приехал бы в Питер, если бы ему оплатили билеты и гостиницу. 64-летний музыкальный продюсер сказал, что «всё это идиотизм», прошло уже много лет. Показания следствию он уже давал, приезжать ради этого в Санкт-Петербург у него «нет возможности ни физической, ни экономической».
Также на заседание суда проигнорировал исполнитель хита «Яблоки на снегу» 73-летний Михаил Муромов. Представители суда не смогли дозвониться до Богдана Титомира — абонент не зарегистрирован в сети.
Следователи уже допросили более 150 свидетелей по всей России, в числе которых были эстрадные артисты, персонал «Юбилейного» и сотрудники милиции, которые были на месте происшествия. Суду предстоит выслушать ещё около сотни человек, присутствовавших на том концерте.
Постоянно угрожали по телефону.
Напомним, в июле Петроградский районный суд Петербурга провёл первое слушание по делу об убийстве певца Талькова. К нему вернулись в 2018 году по просьбе вдовы артиста. Она настояла на том, чтобы дело переквалификации на умышленное убийство. А сын певца назвал это «очередным издевательством» над близкими и поклонниками. Первое судебное заседание состоялось без участия потерпевшей стороны.
В 2021 году выяснилось, что предполагаемый убийца Шляфман находится в международном розыске. В январе 2022 года заочно арестовали Шляфмана, проживающего в Израиле. Осенью этого года стало известно, что сотрудники СК по Петербургу допросили Валерия Шляфмана в Израиле. В ходе допроса тот отрицал свою причастность к смерти Игоря Талькова.
Вдова убитого артиста Татьяна Талькова на суде вспомнила события, предшествующие роковому дню. По её словам, мужу постоянно угрожали, и он даже нанял охранника с правом ношения огнестрельного оружия. За несколько дней до убийства певцу кто-то позвонил и объявил ему войну. Певец тогда хладнокровно ответил: «Посмотрим, кто выйдет победителем».