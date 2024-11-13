«Сказали, что стреляли». Наташа Королёва дала показания по делу Талькова

Что же случилось за кулисами на самом деле певица с коллегами особо не обсуждала. В творческой среде было ясно только то, что скандал разгорелся из-за очередности выступлений. Что касается ее взаимоотношений с Тальковым, то их и не было. Знакома с убитым певица была весьма поверхностно. В день концерта видела его за завтраком и то лишь потому, что все участники жили на одном теплоходе. Валерия Шляфмана, который занимал должность концертного директора певца, она не знала вовсе. Именно Шляфман обвиняется в причастности к убийству музыканта. Также не смогла охарактеризовать Азизу: Наташа Королёва даже не знала, что она принимает участие в концерте.