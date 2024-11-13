«Заставила убираться в чужой квартире». Минчанка избила 5-летнюю дочку до контузии глаза из-за плохой уборки

Жительница Минска ударила 5-летнюю дочку телефоном по голове за плохую уборку чужой квартиры. Подробности рассказали в службе информации прокуратуры города Минска.
Так, уголовное дело в отношении 42-летней минчанки возбудили за умышленное причинение легких телесных повреждений (ст. 153 Уголовного кодекса Беларуси).
Установлено, что пьяная мать 6 сентября была с дочкой в гостях знакомого. В какой-то момент женщина сказала 5-летней девочке убираться в чужой квартире. Но потом ей не понравилось, как убралась малышка. Женщина стала ругаться и кричать на девочку, а после она ударила девочку телефоном в область головы.
Врачи диагностировали у несовершеннолетней кровоподтек и рану нижнего века и ссадины верхнего века левого глаза, а также кровоизлияния с контузией левого глаза 1−2 степени и отеком сетчатки.
Ребенка признали находящимся в социально опасном положении. Прокурор возбудил уголовное дело частного обвинения в отсутствие заявления.
Организовано предварительное расследование.
Еще женщина на Mercedes врезалась в трамвай при развороте в Минске и попала на видео.
Также водитель микроавтобуса въехал в необозначенную телегу на трассе под Добрушем.