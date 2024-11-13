«Заставила убираться в чужой квартире». Минчанка избила 5-летнюю дочку до контузии глаза из-за плохой уборки

Установлено, что пьяная мать 6 сентября была с дочкой в гостях знакомого. В какой-то момент женщина сказала 5-летней девочке убираться в чужой квартире. Но потом ей не понравилось, как убралась малышка. Женщина стала ругаться и кричать на девочку, а после она ударила девочку телефоном в область головы.