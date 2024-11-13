Школьница чудом спаслась от вылетевшей на тротуар легковушки в Воронеже: видео

В воронежском микрорайоне Боровое днем вторника, 12 ноября, случилось ДТП, в котором чудом не пострадала девочка. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовали в социальных сетях. На кадрах видно, что голубая легковушка поворачивает налево и сталкивается с машиной, которая на большой скорости едет во встречном направлении. После чего эта машина вылетает на тротуар, попутно задевая еще один припаркованный автомобиль. В этот момент по тротуару идет девочка, и она чудом успевает отбежать на безопасное расстояние.