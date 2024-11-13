54-летний мужчина погиб во время пожара в Балахне

Мужчина погиб во время пожара в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошёл в квартире в одноэтажном многоквартирном доме на улице Филатова. Из подъезда эвакуировали троих людей. 23 специалиста МЧС России и 4 единицы техники потушили пожар на площади 80 квадратных метров.
Из-за пожара в соседней квартире погиб 54-летний мужчина, пострадавшую 54-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение.
По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электропроводки.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пожар в цехе пластиковой продукции потушили в Нижнем Новгороде.