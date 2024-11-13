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54-летний мужчина погиб во время пожара в Балахне

Пострадавшую 54-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение.

Источник: МЧС РФ

Мужчина погиб во время пожара в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошёл в квартире в одноэтажном многоквартирном доме на улице Филатова. Из подъезда эвакуировали троих людей. 23 специалиста МЧС России и 4 единицы техники потушили пожар на площади 80 квадратных метров.

Из-за пожара в соседней квартире погиб 54-летний мужчина, пострадавшую 54-летнюю женщину госпитализировали в медучреждение.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим электропроводки.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что пожар в цехе пластиковой продукции потушили в Нижнем Новгороде.

МЧС
пожары