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Калининградские следователи проверят больницу после жалоб на плохие условия для детей

КАЛИНИНГРАД, 13 ноября, ФедералПресс. Следователи в Калининградской области заинтересовались состоянием детской областной больницы. В соцсетях появились сведения о том, что пациенты находятся там в плохих условиях.

Источник: РИА "Новости"

«Сообщается о ненадлежащих условиях содержания пациентов, в том числе малолетних, в одном из медицинских учреждений города Калининграда», — говорится в сообщении следователей.

По данному факту следственными органами СК России по Калининградской области организована процессуальная проверка, об итогах которой доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину. Некоторое время назад пациенты детской областной больницы Калининграда пожаловались на ненадлежащие условия в палатах медучреждения.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что не так с инфекционной больницей в Черняховске и почему туда попадать не стоит.

СК