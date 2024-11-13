Новое мошенничество от имени «Белпочты» набирает обороты в Беларуси

Так, в Беларуси распространяется новая схема мошенничества, в которой аферисты направляют сообщения на мобильники белорусов со ссылкой на вредоносные ресурсы. Если перейти по ссылке, которую отправляют злоумышленники, то можно попасть на фишинговый сайт, где предлагают ввести адресные данные и оплатить повторную отправку посылки.