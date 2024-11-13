Новое мошенничество от имени «Белпочты» набирает обороты в Беларуси

Белорусы получают сообщения от мошенников от имени якобы «Белпочты», сообщает официальный телеграм-канал предприятия.
Так, в Беларуси распространяется новая схема мошенничества, в которой аферисты направляют сообщения на мобильники белорусов со ссылкой на вредоносные ресурсы. Если перейти по ссылке, которую отправляют злоумышленники, то можно попасть на фишинговый сайт, где предлагают ввести адресные данные и оплатить повторную отправку посылки.
— «Белпочта» направляет клиентам сообщения о поступлении почтовых отправлений только информационного характера, — обратили внимание в пресс-службе.
И уточнили, что все сообщения от имени якобы «Белпочты» с информацией о необходимости онлайн-оплаты почтовых услуг по ссылке с последующим вводом данных банковских платежных карт являются мошенническими.
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