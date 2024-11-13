Спасались через окно. В Бурятии мужчина хотел сжечь двух женщин и трех детей

В Бурятии мужчина хотел убить бывшую, ее подругу и троих детей совершив поджог дивана. Известно, что все произошло еще в сентябре 2023 года. Экс-партнер сибирячки пришел во двор ее дома и решил поджечь старый диван под настилом веранды. В тот момент в доме была его бывшая спутница со своей подругой и тремя детьми. Об этом сообщили в СУ СКР республики.