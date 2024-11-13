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Спасались через окно. В Бурятии мужчина хотел сжечь двух женщин и трех детей

Житель Бурятии отправился в тюрьму на 10 лет за попытку убить пять человек.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии мужчина хотел убить бывшую, ее подругу и троих детей совершив поджог дивана. Известно, что все произошло еще в сентябре 2023 года. Экс-партнер сибирячки пришел во двор ее дома и решил поджечь старый диван под настилом веранды. В тот момент в доме была его бывшая спутница со своей подругой и тремя детьми. Об этом сообщили в СУ СКР республики.

— Они обнаружили пожар, когда путь наружу через двери уже был отрезан огнем. К счастью женщины смогли выбраться на улицу и спасти детей через окно в зале, — поделились в ведомстве.

Пламя уничтожило веранду, крышу дома и часть вещей. Также были обугленные стены. За покушение на убийство и уничтожение чужого имущества мужчина отправится за решетку на 10 лет строго режима.