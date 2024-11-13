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Лжеброкеры выманили у жительниц Башкирии более 8 млн рублей

Женщины хотели научиться инвестициям и прогрели.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии две женщины стали жертвами мошенников и потеряли огромные суммы денег. Жительницы республики хотели заработать на инвестициях, но угодили в ловушки аферистов и отдали им в общей сумме восемь миллионов рублей.

Как рассказали в МВД по Башкирии, первой жертвой стала 45-летняя уфимка. Ей позвонил неизвестный «финансовый аналитик» и предложил заработать денег на якобы инвестиционной площадке. Женщина в легенду поверила и в течение месяца перечисляла на несуществующий брокерский счет 5,5 млн рублей, которые взяла в кредит.

В такую же историю попала 43-летняя жительница Нефтекамска, которая потеряла 2,5 млн рублей.

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