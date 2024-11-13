Лжеброкеры выманили у жительниц Башкирии более 8 млн рублей

Как рассказали в МВД по Башкирии, первой жертвой стала 45-летняя уфимка. Ей позвонил неизвестный «финансовый аналитик» и предложил заработать денег на якобы инвестиционной площадке. Женщина в легенду поверила и в течение месяца перечисляла на несуществующий брокерский счет 5,5 млн рублей, которые взяла в кредит.