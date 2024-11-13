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Полиция задержала пьяного зацепера на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

Сотрудники полиции задержали на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена нетрезвого пассажира, который проехал между станциями, зацепившись за последний вагон поезда. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«В дежурную часть полиции на Московском метрополитене поступило сообщение от бдительного пассажира, который заметил, что на станции метро “Нахимовский проспект” молодой человек зацепился за последний вагон поезда, после чего состав начал движение и скрылся в тоннеле. Информация незамедлительно была доведена до сотрудников патрульно-постовой службы. На станции “Кленовый бульвар” правонарушитель — 20-летний москвич — задержан полицейскими. Он находился в состоянии опьянения», — рассказала Ирина Волк.

Она добавила, что задержанный привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП («Нарушение требований в области транспортной безопасности») и ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

метро