Полиция задержала пьяного зацепера на станции «Кленовый бульвар» БКЛ метро

«В дежурную часть полиции на Московском метрополитене поступило сообщение от бдительного пассажира, который заметил, что на станции метро “Нахимовский проспект” молодой человек зацепился за последний вагон поезда, после чего состав начал движение и скрылся в тоннеле. Информация незамедлительно была доведена до сотрудников патрульно-постовой службы. На станции “Кленовый бульвар” правонарушитель — 20-летний москвич — задержан полицейскими. Он находился в состоянии опьянения», — рассказала Ирина Волк.