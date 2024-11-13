В Новочеркасске сгорела квартира из-за электрообогревателя

В Новочеркасске произошел пожар в квартире многоэтажки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось 11 ноября на улице Поворотной.
По предварительной информации ведомства, хозяева квартиры решили выйти в магазин. Дома они оставили включенным электрообогреватель. В какой-то момент он начал дымиться, а затем произошел пожар. Соседи, почувствовав запах гари, сразу же вызвали на место ЧП экстренные службы. Огнем было охвачено практически все жилье.
Прибывшие спасатели незамедлительно начали тушить пламя. Полностью потушить огонь удалось спустя несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте ЧП работали пять человек. Во время пожара эвакуировали пять человек.