В Новочеркасске сгорела квартира из-за электрообогревателя

По предварительной информации ведомства, хозяева квартиры решили выйти в магазин. Дома они оставили включенным электрообогреватель. В какой-то момент он начал дымиться, а затем произошел пожар. Соседи, почувствовав запах гари, сразу же вызвали на место ЧП экстренные службы. Огнем было охвачено практически все жилье.